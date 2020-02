LONGARONE

Edilizia ed economia circolare: una sfida improrogabile. Stato dell'arte e criticità della sostenibilità nel settore delle costruzioni: è questo il titolo del convegno organizzato oggi alle 10.30 da Cna Veneto, Appia Belluno con il contributo di Ebav, ente bilaterale per l'artigianato, nell'ambito di Ricostruire 3.0, il salone dell'edilizia, del risparmio energetico e della sicurezza che chiude domani a Longarone Fiere. All'incontro sono stati invitati il ministro per i rapporti con il parlamento e le riforme Federico d'Incà, il sindaco e presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin, i primi cittadini di Belluno Jacopo Massaro e Feltre Paolo Perenzin. Saranno inoltre presenti i principali rappresentanti del mondo dell'edilizia locale. «Il futuro delle costruzioni passa per l'innovazione ambientale e quindi attraverso la chiave dell'economia circolare commenta il presidente di Cna Veneto Alessandro Conte - In quest'ottica oggi è possibile guardare in modo nuovo al rilancio del settore, riducendo l'impatto degli interventi, oltre che incentivando il riciclo di materiali». La strada è stata concretamente aperta da una direttiva Ue che prevede che entro l'anno si raggiunga un obiettivo pari al 70% del riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione. In realtà il riciclo di materiali da edilizia, in Italia raggiunge solo il 20%, nonostante rappresenti il 41,3 % di tutti i riuti speciali prodotti in Italia e pesino oltre 57,4 milioni di tonnellate. Sono questi i dati che emergono dall'ultimo rapporto sui riuti speciali elaborato dal Centro nazionale dei riuti e dell'economia circolare dell'Ispra. Sempre secondo il rapporto in Veneto la produzione regionale di rifiuti speciali si attesta intorno a 15,1 milioni di tonnellate, il 10,9% del totale nazionale. Il 92,9% (circa 14,1 milioni di tonnellate) è costituito da rifiuti non pericolosi e il restante 7,1% (quasi 1,1 milioni di tonnellate) da rifiuti pericolosi. Il convegno vuole indicare agli operatori del settore lo stato dell'arte e come oggi è possibile utilizzare materiali e prodotti derivanti da buone pratiche di economia circolare, indicando anche quali siano le soluzioni presenti sul mercato nazionale e regionale.

