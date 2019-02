Edilizia e arte a Longarone è in arrivo Ri-Costruire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FIERALONGARONE Edilizia e arte. Ma anche abiti da sposa. Tutto è pronto, a Longarone Fiere, per il primo e ricchissimo weekend espositivo del 2019: domani, infatti, si apre Ri-Costruire 3.0, il salone dell'edilizia, del risparmio energetico e della sicurezza. Sono 159 i marchi in esposizione, in rappresentanza di otto regioni italiane e ben dieci Paesi esteri, mentre il taglio del nastro è in programma domattina (ore 11.30) con il sottosegretario Franco Manzato e gli assessori regionali Cristiano Corazzari e Gianpaolo Bottacin. Per il...