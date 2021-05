Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EDILIZIABELLUNO Superbonus: il Veneto è la regione più ricettiva con 1.430 pratiche già avviate e approvate. Il presidente degli edili di Confartigianato, Fabio Zatta spiega: «Gli incentivi sono fondamentali per la ripresa del settore, ma serve semplificare le norme». Il Superbonus piace ai proprietari di casa, ma sembra di difficile attuazione per i condomini. «Il bonus era stato pensato proprio per riqualificare e mettere in sicurezza...