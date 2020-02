LA RICHIESTA

BELLUNO Edicole in crisi, il presidente di Snag Confcommercio, Andrea Innocenti, ha incontrato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, chiedendo un intervento coordinato ed urgente da parte di tutte le Istituzioni per arginare la crisi della rete di vendita di giornali. A margine dell'incontro il Presidente Snag Andrea Innocenti ha dichiarato «In media, ogni giorno 3-4 edicole chiudono per sempre i battenti. Solo nel 2019 a Bologna hanno chiuso 59 edicole, a Milano 50, a Rimini 41, nell'area distributiva di Torino 73, in quella tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia 72. Sono numeri drammatici che ritroviamo su tutto il territorio nazionale. Senza misure urgenti, nel 2020 altre 1000-1500 rivendite saranno costrette a scomparire nel nulla. Con questo trend nei prossimi anni sono a rischio circa 10 mila edicole. Al di là dei drammatici riflessi imprenditoriali e occupazionali, la crisi della rete di vendita mette in pericolo il diritto all'informazione dei cittadini: senza edicole non c'è garanzia di pluralismo nell'informazione a mezzo stampa».

LE PROPOSTE

«Abbiamo individuato una serie di proposte per salvare le edicole - prosegue Innocenti - è ovvio che è necessaria la collaborazione di tutte le istituzioni e anche degli Editori visto che aspettiamo da 15 anni il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura. Servono interventi di sostegno urgenti, bisogna ampliare e stabilizzare il credito di imposta. Bisogna sostenere la domanda di prodotti in edicola attraverso incentivi fiscali. Bisogna diversificare i prodotti e i servizi che le edicole possono offrire al pubblico rimuovendo i tanti ostacoli burocratici». Gli edicolanti chiedono inoltre il contrasto di posizione dominante della distribuzione locale. «Bisogna utilizzare tutte le risorse e i fondi comunitari, nazionali e regionali per sostenere questa rete di prossimità eccezionale a vantaggio dei cittadini, promuovendone la modernizzazione. Bisogna sostenere lo sviluppo tecnologico dei punti vendita e la loro informatizzazione su base nazionale. La parola chiave però è rapidità».

«Ho ascoltato con interesse le istanze. Affronteremo la questione assieme al Sottosegretario all'editoria Martella, consapevoli dell'importanza che le edicole svolgono nei territori, sia nei urbani». Ha dichiarato il ministro.

