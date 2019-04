Ecofurbi senza controlli «Il Comune non fa nulla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIABELLUNO Nessuno pagherà per la discarica di via I Novembre. L'indignazione scoppiata nel web a Pasquetta non troverà sfogo in una multa. Non ci sono telecamere in zona, dove la consigliera Roberta Olivotto lunedì ha fotografato e consegnato alla gogna del popolo di Facebook un cumulo di sacchi della spazzatura ammucchiati fuori dai cassonetti. Il sindaco chiamato in causa parla di educazione a bambini e ragazzi da fare nelle scuole, ma il gruppo consiliare di Olivotto non ci sta e invita il primo cittadino ad un maggior impegno....