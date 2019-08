Ecocentri, modifiche alla raccolta: nuova mappa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGORDINOEcocentri dell'Agordino, modifiche alle raccolte. Da qualche giorno alcuni rifiuti particolari (come ad esempio inerti, pneumatici, batterie per auto e moto, schermi) si possono conferire solo in certi ecocentri, non più in tutte le strutture presenti nel territorio. I siti dove il servizio resta invariato, e che quindi continueranno ad accettare ogni tipo di rifiuto, sono quelle di Agordo, Vallada, Falcade, Livinallongo e Selva di Cadore. Nei restanti nove ci saranno invece delle interdizioni: frigoriferi e condizionatori a...