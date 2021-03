IL DOSSIER

BELLUNO Il super-ecobonus ha portato qualche grattacapo anche ai Comuni, che non riescono a stare al passo con le numerose richieste dei professionisti e dei privati. Ad essere in difficoltà soprattutto le amministrazioni pubbliche. Tanto che l'Associazione nazionale dei comuni italiani, qualche settimana fa ha diramato una nota molto esplicativa: «Crediamo che il superbonus 110% sia una linea strategica per lo sviluppo ambientale del comparto edilizio nonché una leva fondamentale per la ripresa economica; proprio per questo riteniamo indispensabile tagliare alcuni aspetti burocratici che possono ammazzarlo. Esiste un emendamento dell'Anci che semplifica molto questo strumento e che è indispensabile venga approvato se non si vuole far morire le pratiche nelle lungaggini della ricerca di documentazione».

PUNTO DI VISTA

A fare il punto il sindaco di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramini, e con il suo assessore alle Politiche ambientali, Pierluigi Dal Borgo. «Abbiamo creato lo sportello Pubblichenergie con il quale diamo un supporto al nostro ufficio. Viste le domande e le pratiche sappiamo che mancano figure di questo tipo, figure specifiche, esperte di ecobonus. Bisogna formarli, procedere ad un concorso ma le normative non sono così chiare. Noi stiamo potenziando gli uffici, perché le richieste sono tantissime». L'assessore Pierluigi Dal Borgo pone l'accento sullo sportello PubblichEnergie, «che si è occupato di problematiche relative all'ambiente e alle biomasse, quest'anno soprattutto all'ecobonus. Da sette mesi stiamo facendo cicli informativi via webinar e appuntamento in presenza, quando si è potuto, attraverso il nostro esperto Mauro Moretto». L'assessore non nasconde le criticità. «A livello amministrativo esse sono legate soprattutto al fatto che questi ecobonus devono essere applicati a strutture non a norma. È un superlavoro in più, gli uffici sono sempre in sofferenza di organico». A Belluno, comune capoluogo, i tempi sono dilatati. Il consigliere di Civiltà Bellunese Liga Veneta Repubblica pone l'attenzione sulla questione tempo e professionalità. «L'ente pubblico è attrezzato per soddisfare le richieste dei cittadini? Chiedo una risposta pubblica sull'argomento, perché da più parti arrivano moniti dai professionisti che devono giustificarsi con il cliente per aspetti esterni. Allora chiedo: ci sono tempi certi? Il capoluogo è pronto alla riqualificazione energetica?».

L'INTERROGAZIONE

Il senatore veneto, Antonio De Poli (Udc) ha presentato un'interrogazione chiedendo che «il Governo emani al più presto il decreto con le indicazioni ai Comuni per potenziare gli uffici che si occupano della gestione dei servizi legati al superbonus 110%. Il fatto che Padova e altri municipalità abbiano dovuto correre ai riparti integrando gli organici è una situazione di difficoltà che va superata al più presto. Chiedo al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, di porre rimedio a questo vuoto normativo che rappresenta un ostacolo sia per le Amministrazioni che per le imprese».

Federica Fant

