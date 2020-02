FELTRE

Le sfide del turismo è il titolo dell'incontro che si terrà lunedì 21 febbraio alle ore 17.00, nella sala delle conferenze del Museo diocesano di Feltre. È aperto a tutti e in particolare a insegnanti e operatori del turismo. Sarà articolato in tre momenti. Prima l'intervento di Giuliano Vantaggi, direttore del Consorzio Dmo Dolomiti, sul tema: «Le nuove sfide future del turismo». Si proseguirà con la presentazione del video con ricostruzione 3D, che racconta in inglese, tedesco e francese la storia dell'antico palazzo dei vescovi di Feltre, a cura di monsignor Giacomo Mazzorana e Gloria Manera. «Il video - spiega la nota di presentazione - , oltre ad essere uno strumento per i visitatori che non parlano italiano, può essere uno strumento didattico per le scuole, un motivo in più per muovere turisti di ogni nazionalità verso il Museo diocesano, dove non si ammirano solo le splendide opere esposte, ma anche un palazzo straordinario, con una storia che affonda le radici nel primo millennio. Infine la presentazione da parte di Veronica Menel dell'App izi travel Combinarte concernente alcune opere esposte al Museo.

