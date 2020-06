SANITÀ

BELLUNO Il puzzle pediatri un po' alla volta si compone. Un altro medico lascia a breve l'incarico, ma l'azienda sanitaria ha già individuato un sostituto, sebbene temporaneo. Dal 30 giugno, infatti, la dottoressa Silvia Zoppi, pediatra di libera scelta dell'ambito territoriale dei Comuni di Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, Soverzene, Longarone, Ospitale di Cadore, Val di Zoldo, Zoppè di Cadore, Alpago, Chies d'Alpago e Tambre, cesserà la propria attività. Ma niente paura, perché dal primo luglio l'assistenza medica gratuita sarà temporaneamente garantita, fino all'inserimento di un nuovo pediatra a seguito delle procedure previste dalla normativa di settore, dalla dottoressa Deborah Snijders. La professionista accoglierà i piccoli pazienti negli ambulatori di Longarone, in Piazza IX Ottobre 1963 6, di Forno di Zoldo in Via Roma 15 e di Belluno in Via Giovanni Paolo I 41/B. Alla nuova arrivata saranno assegnati d'ufficio tutti gli assistiti della Zoppi, perciò non sarà necessario recarsi di tutta fretta agli sportelli anagrafe per la scelta del pediatra. Chi volesse cambiare medico può comunque farlo, scegliendo tra uno dei pediatri dell'ambito territoriale sopra indicato formulando la richiesta come indicato nella nota inviata nei giorni scorsi dall'azienda sanitaria agli assistiti. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla sede distrettuale di Belluno contattando il numero 0437.516757 oppure inviando una mail a convenzioni.anagrafe@aulss1.veneto.it. È il terzo cambio di pediatra delle ultime settimane in provincia. A Belluno arriverà a breve anche la dottoressa Federica Diazzi che opererà con incarico definitivo nell'ambulatorio di via Feltre 50, mentre ad Alano, per il Basso Feltrino, la dottoressa Maria Tura.

