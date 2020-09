MOBILITÀ SOSTENIBILE

BELLUNO Mappati i punti neri della viabilità cittadina: ora parte la caccia ai fondi per la Bicipolitana. In parte erano già noti e il sopralluogo è stato solo una conferma, in parte il recarsi sul posto è stato fondamentale per rendere lampante la necessità di un intervento di messa in sicurezza.

IL SOPRALLUOGO

Martedì mattina l'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Biagio Giannone ha girato la città insieme ai rappresentanti di Fiab Belluno. La parola d'ordine era mappare. Ovvero, andare alla ricerca dei punti a rischio per i ciclisti in città, capirli e quindi studiare soluzioni low cost tali da consentire la messa in sicurezza in tempi brevi. La Bicipolitana proposta dal gruppo Fiab è questo: creare una rete collegata di piste ciclabili, così da premere l'acceleratore sulla diffusione della mobilità sostenibile nel capoluogo. «La nostra idea è assolutamente quella di portare avanti il progetto perché è valido e importante per una cittadina come Belluno commenta Giannone -. Al momento non abbiamo la copertura economica per assicurare le opere necessarie a creare la rete, ma vogliamo intanto preparare i progetti così da farci trovare pronti quando usciranno bandi con fondi dedicati».

LA MAPPA

E così l'uscita di martedì è servita a capire quali sono le priorità di intervento, il responso è stato: Via Marisiga, Via Prade, Via Feltre da rendere a doppio senso e la strada verso la stazione con immissione dalla rotonda di piazzale Marconi. «Le vie Marisiga e Prade, si sa, sono da mettere in sicurezza per i ciclisti spiega l'assessore -, mentre per via Feltre vorremmo studiare il modo per creare un doppio senso per le bici, al momento è a senso unico verso Salce, quindi verso l'uscita dal centro città. È pericolosa anche la rotonda di piazzale Marconi e l'ingresso nella via che porta alla stazione, infine la rotonda di Cavarzano». Questa la lista in cima all'agenda. L'intenzione dell'amministrazione, da qui in avanti, è di tenere il passo della mobilità slow e di pensare a rendere definitive le rotatorie ancora provvisorie prevedendo anche corsie per le bici. Insomma, l'idea lanciata da Fiab ha trovato terreno fertile a Palazzo Rosso. Il primo passo verso la lenta concretizzazione della rete era stato compiuto qualche settimana fa, con l'assemblea pubblica in Sala Bianchi per discutere con i cittadini del possibile doppio senso di marcia per i ciclisti in via Garibaldi. Idea bocciata all'unanimità dai residenti della via, ma che non ha fermato il grande disegno della Bicipolitana.

Alessia Trentin

