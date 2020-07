I CONSIGLI

BELLUNO Zecche: conoscerle per evitarle. Ecco alcuni consigli per prevenire le patologie da zecche del professor Ermenegildo Francavilla, direttore Unità di Malattie Infettive. «Comportamenti virtuosi possono ridurre il rischio di morso di zecca - spiega -. Camminare su sentieri battuti, evitare di sedersi direttamente sull'erba, indossare abiti coprenti e calzature idonee, utilizzare prodotti repellenti per insetti. È poi buona norma ispezionare il proprio corpo e soprattutto i bambini al rientro a casa. Utile anche controllare periodicamente gli animali domestici. Nel caso si rilevasse la zecca, è necessario rimuoverla con una pinzetta senza ricorrere a sostanze che potrebbero irritarla favorendo il rigurgito di sangue potenzialmente infetto».

Per la prevenzione della Tbe è disponibile un vaccino che conferisce un'elevata immunizzazione crociata anche verso sottotipi non inclusi nel vaccino. Il vaccino e costituito da virus Tbe interi purificati e inattivati (ceppo Neudorfl). Il ciclo vaccinale di base e costituito da tre dosi da somministrare per via intramuscolare, ad un intervallo di 1-3 mesi tra le prime due dosi e di 9-12 mesi tra la seconda e la terza. La protezione conferita dal ciclo vaccinale di base e di circa tre anni. Sono previsti successivi richiami ogni 3-5 anni. Il prodotto in commercio e disponibile nella formulazione pediatrica, per i bambini di età compresa tra 1 e 15 anni e nella formulazione adulti indicata a partire dai 16 anni di età.

La Regione Veneto, ha stabilito, a partire dal 24 maggio 2019 la gratuità della vaccinazione anti Tbe ai residenti dell'Azienda Usl 1 Dolomiti mentre ai restanti residenti del Veneto la vaccinazione è offerta alla tariffa agevolata di 25 euro. «Dopo la sospensione per l'emergenza Covid, le vaccinazioni anti Tbe sono riprese al San Martino di Belluno con la modalità drive in spiegano dall'Usl - che permette di vaccinare in maniera sicura e rapida. Con questa modalità sono già state vaccinate 500 persone a week end. A breve sarà attivata questa modalità anche in altri distretti. All'ospedale di Feltre, sono state eseguite 600 vaccinazioni. Un altro turno è stato organizzato per domenica prossima. Le persone in lista d'attesa verranno contattate per fissare un appuntamento dedicato. Andranno in auto nell'area drive-in, indossando la mascherina e dopo la vaccinazione attenderanno 15 minuti in un'area riservata e sorvegliata da personale sanitario. Per eventuali informazioni: 0437.514333, dalle ore 10 alle ore 12, dal lunedì al venerdì».

