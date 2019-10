«È possibile cambiare anche con i contratti integrativi e la finanza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La Cisl si misura con la nuova sfida per la sicurezza. Per anni è stata quella sul posto di lavoro, ora è quella sul posto in cui «viviamo», la terra. L'obiettivo è dare un contributo ad una sfida che deve essere globale, niente e nessuno escluso.«Il tema è quello di definire nuovi strumenti per promuovere attraverso le leve della contrattazione, la transizione verso un modello produttivo basato sull'uso efficiente delle risorse e quindi di contribuire con la nostra azione sindacale allo sviluppo dell'economia sostenibile», ha spiegato...