IL LUTTOBELLUNO Belluno piange Mario Mazzorana, 67 anni, morto improvvisamente ieri lasciando nel dolore la moglie Mara, il figlio Marco e il fratello sacerdote, l'esperto di arte don Giacomo Mazzorana. Mazzorana era molto noto in città, non solo perchè risiedeva con la famiglia in centro storico e spesso lo si vedeva passeggiare con la moglie, ma anche per la serietà e la creatività con cui portava avanti la sua professione di designer....