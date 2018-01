È di Davide il primo vagito del nuovo anno: nel 2017 nati 1444

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRA LE CULLEBELLUNO È di Davide Franceschet, di Sospirolo, il primo vagito in provincia nel 2018. È toccato invece a Pietro Quagliotto, trevisano di Montebelluna, chiudere la lista dei nati per il 2017. Due maschietti. Ed entrambi sono nati a Feltre. A dire il vero spettano tutti al reparto di Ostetricia-ginecologia dell'Ospedale di Feltre i primati dei nati: qui c'è stato il numero più alto di nuovi bambini che hanno visto la luce nel corso dell'anno 2017 appena conclusosi; qui, come si diceva, sono stati registrati sia l'ultimo nato...