E-commerce, un vero boom: più 61 per cento in un anno

IL BILANCIO

BELLUNO Poste Italiane: nel 2019 l'e-commerce ha registrato, a Belluno, la consegna di pacchi a +61% rispetto al 2018. La novità è che, ora, la consegna avviene in fasce orarie estese fino alle 19.45 e al sabato mattina. Per quanto corrispondenza e pacchi in provincia di Belluno ogni giorno, in media sono 2500 le raccomandate consegnate, 3500 la posta ordinaria, 1500 i pacchi, 3 i centri di distribuzione, 12 gli uffici di recapito, 142 i portalettere, 42 le linee buskness, 117 le zone coperte. Vengono percorsi al giorno circa 5400 chilometri, raggiunti 74.260 numeri civici, utilizzate 113 auto, 7 moto. Sono 117 i palmari utilizzati.

IL FENOMENO

In Italia, il mondo dei pacchi postali è cresciuto e la provincia di Belluno è ancora più virtuosa rispetto alla media nazionale, facendo registrare una performance straordinaria del + 61,4%. Nella zona di Belluno, ogni giorno, vengono consegnati mediamente 500 pacchi, nella zona di Feltre 300, in Cadore 250, nell'Agordino 200, quasi 50 in Alpago, circa 20 sull'altopiano di Lamon e altri 200 pacchi negli altri centri di recapito più piccoli diffusi sul territorio. Di tutti questi plichi, cinque su nove derivano dal commercio elettronico. La vicinanza di Poste Italiane alle persone e al territorio è un valore storico consolidato. Infatti, il postino di oggi può trasformarsi in un vero e proprio Ufficio Postale a domicilio.

LA TECNOLOGIA

Equipaggiato con palmare di ultima generazione, direttamente dalla propria abitazione e senza la necessità di recarsi in Ufficio Postale, i cittadini dei comuni interessati possono pagare i bollettini di conto corrente postale, ricaricare le carte PostePay e la scheda Sim del proprio cellulare, inviare raccomandate con ricevuta di ritorno e consegnare i pacchi da spedire attraverso il postino. Sempre in una logica di supporto al territorio, anche gli storici concetti di casella postale' e fermo posta' si evolvono. Grazie all'accordo firmato con la Federazione Italiana Tabaccai, accanto agli Uffici Postali, ci sono anche altri riferimenti operativi: si tratta di tabaccai a disposizione dei cittadini per i servizi di consegna (nel bellunese sono 7: 1 a Ponte nelle Alpi, 2 a Cortina, 1 Trichiana e 3 a Feltre). Inoltre, in tutti i comuni che ne faranno richiesta l'azienda si impegna a rendere disponibile, in uno spazio accessibile al pubblico, il servizio PuntoPoste da Te. Si tratta di armadietti locker predisposti per il ritiro e la spedizione automatica di pacchi e per il pagamento dei bollettini e la ricarica di PostePay e PosteMobile. Poste Italiane conferma, poi, l'attenzione al territorio e alle sue comunità. Questo vale anche per la provincia di Belluno, dove, nel corso del 2019, sono arrivati 73 impianti wi-fi in altrettanti Uffici Postali, 6 nuovi erogatori automatici Postamat, tre interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, a cui si sono aggiunte la cessione di un immobile a favore del Comune di Quero Vas e la valorizzazione dell'ufficio di Lentiai grazie alla realizzazione di un murale. Da ultimo, sono 28 i nuovi portalettere assunti a Belluno.

Fe.Fa.

