Due metri ad aprile: il manto bianco torna normale

LA STAGIONE INVERNALEBELLUNO Nevicate nella media, manto bianco superiore alla media. L'inverno 2017-2018 va in archivio alla voce finalmente. Dopo la stagione secca dello scorso anno, con gli impiantisti disperati e costretti a tenere accesi i cannoni fino a febbraio, il generale inverno quest'anno ha fatto il suo dovere. Finalmente, appunto. In più, il fedele alleato gelo ha regalato una stagione fredda più lunga del solito. Ecco perché a inizio aprile il manto nevoso è ancora ben spesso in quota.LA NEVE AL SUOLOI nivometri parlano...