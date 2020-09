IL SOPRALLUOGO

BELLUNO Mentre ormai procede spedito l'iter per la realizzazione di una infrastruttura definitiva in località Lambioi, sull'attuale ponte Bailey si rendono necessari alcuni accertamenti. Per questo nelle giornate del 30 settembre e primo ottobre prossimi, si procederà a senso unico alternato, con qualche disagio per la circolazione.

L'ordinanza, firmata dal comandante della Polizia Locale, Roberto Rossetti, è stata emessa dopo la richiesta dell'Ambito Tecnico Area Manutenzioni e Protezione Civile, per conto della ditta Janson Bridging Italia Srl. È stata proprio l'impresa, che da anni si occupa dei controlli e le manutenzioni all'attraversamento sul fiume Piave, a chiedere l'istituzione del senso unico alternato di circolazione veicolare sul Ponte Bailey. Deve eseguire, come si precisa nell'ordinanza, le operazioni di verifica della struttura del ponte. «Per effettuare tali operazioni - spiegano i vigili - è necessario occupare una corsia di marcia con mezzi by bridge e personale non consentendo il transito contemporaneo dei veicoli nei due sensi di marcia. Si è ritenuto pertanto necessario istituire il senso unico alternato di circolazione veicolare in corrispondenza del cantiere, al fine di garantire la regolarità dell'intervento e la sicurezza della circolazione stradale, nonché l'incolumità delle persone.

La ditta Janson periodicamente negli anni ha osservato e valutato lo stato di conservazione della carpenteria metallica, degli appoggi sulle spalle e delle barriere di protezione del ponte provvisorio. Sopralluogo e studio da cui è scaturita spesso la necessità di interventi conservativi. Una trafila che potrebbe finire presto quando il progetto del nuovo ponte diventerà realtà. La speranza, come detto più volte, è che l'opera sia pronta per il 2023.

