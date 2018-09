Due escursionisti bloccati tra i rovi sul monte Tomba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALANO DI PIAVEDispersi sul monte Tomba, ritrovati nella notte. Il Soccorso alpino di Feltre è intervenuto nella giornata di sabato in seguito ad una chiamata del 118, giunta poco prima delle 18.30, in aiuto a due escursionisti che si erano persi in Val di Resella, verso il monte Tomba. Ad intervenire sono stati sette operatori alpini dopo aver ricevuto le coordinate del punto in cui avrebbero dovuto trovarsi i due dispersi, un uomo di 40 di Porto Tolle (in provincia di Rovigo) e una donna di 35 anni, di Alano di Piave. Pur avendo battuto più...