Droga nei boxer: ghanese patteggia e viene rilasciato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STUPEFACENTIBELLUNO Aveva nascosto la droga nei boxer, in tutto 7 grammi di marijuana. Camminava tranquillo in via Lungardo, verso mezzogiorno di giovedì, ma alla vista di una pattuglia della Squadra Volante ha improvvisamente cambiato strada, imboccato rapidamente via Caduti Ponte di San Felice. Ha fatto finta anche di ignorare l'alt della Polizia costringendo gli agenti a rincorrerlo. Una volta raggiunto è stato perquisito, non sensa opporre resistenza. Nascosto nell'inguine, sotto i boxer, aveva un involucro con la droga.Arrestato in...