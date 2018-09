Droga: balzo dei baby consumatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PREVENZIONEBELLUNO Parte l'operazione Scuole sicure. Aumentano i numeri del consumo di droga in provincia: forze dell'ordine e istituzioni organizzano la task force. Ai controlli fatti finora se ne aggiungeranno altri. Ci saranno iniziative educative e ogni scuola avrà il suo referente per la legalità. Fumare una canna, spacciare pasticche e marijunana sarà sempre più difficile perché il territorio ha deciso di sfoderare il piano d'emergenza. La quadra è stata fatta ieri mattina in prefettura. L'INCONTROAl vertice, promosso dal prefetto...