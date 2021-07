Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FELTREScalinate nel degrado, corrimano danneggiati e erba incolta: il bosco Drio le Rive versa in uno stato di abbandono che è un brutto biglietto da visita per chi arriva in città. Ed in questi mesi sono tante le persone che si recano a Feltre per partecipare ai tanti eventi che il Comune e le associazioni del territorio hanno messo nel cartellone dell'estate feltrina; basti pensare alla mostra dell'artigianato e alla Granfondo Sportful...