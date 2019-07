«Doveva ascoltare gli avvocati: non sarebbe finito in cella»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIUSTIZIABELLUNO «Per ragioni di opportunità, preferisco non rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla vicenda». Poche parole dal difensore di Maurizio Guglielmo, il medico ricercato per mesi dopo la condanna per la circonvenzione del povero-ricco Guido Ricci. È l'avvocato Massimo Romano di Napoli, specializzato in diritto penale internazionale. Il legale si occupa in particolare di estradizione e mandato di arresto europeo. E con lungimiranza il medico 61enne bellunese aveva scelto proprio lui per essere difeso nel terzo grado di...