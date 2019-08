Doppio binario per il Nevegal Comune e Regione al lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOBELLUNO Sala congressi strapiena ieri in occasione dell'assemblea degli Amici del Nevegal, a conferma che la travagliata vicenda del Colle più amato dai bellunesi resta argomento di grande interesse. Lo sa bene anche il sindaco Jacopo Massaro, che pur consapevole di non avere la bacchetta magica per cambiare con un tocco il destino del Nevegal, non ha esitato ha fare il punto della situazione.I SOLDIComune e Regione insieme hanno pronto un milione di euro equamente suddiviso. Questa cifra non può tuttavia essere elargita a titolo...