DOPPIA EMERGENZA

LIVINALLONGO Hanno visto la slavina precipitare e non hanno potuto far altro che sperare che la massa di neve, un fronte di circa 250metri, rallentasse. Sono usciti illesi dai pulmini i tre conducenti degli shuttle che trasportano i turisti che ieri pomeriggio attorno alle 18 si trovavano sul passo Valparola a cavallo tra i comuni di Livinallongo del Col di Lana e Cortina.

LA SEQUENZA

Il distacco è avvenuto nei pressi del rifugio: 250 metri più in alto della strada provinciale 24 che dalla Val Badia porta all'Alto Agordino. Con un fronte di 200 metri la slavina si è incanalata finendo sulla strada dove stavano transitando i tre pulmini investiti su un lato. Sul posto è immediatamente volato l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, il Soccorso alpino di Livinallongo e San Vigilio, il Soccorso alpino della guardia di finanza di Cortina e i Vigili del fuoco. Nessuno degli occupanti dei tre mezzi ha avuto la necessità di ricorrere alle cure mediche. «In alto c'è parecchia neve e anche molto pesante - spiega il sindaco di Livinallongo Leandro Grones - anche a novembre avevamo avuto di problemi di scivolamento. In questo caso fortunatamente i pendii non sono così importanti e questo ha permesso di limitare i danni».

DUE ORE PRIMA

Ma quella in Valparola non è l'unica valanga ad aver tenuto con il fiato sospeso i soccorritori bellunesi. Alle 16 era già scattato l'allarme, questa volta nel territorio comunale di Rocca Pietore. A precipitare a valle un fronte nevoso più contenuto per dimensioni, che ha comunque attraversato la pista sulla quale fino a pochi minuti prima passavano gli sciatori: la Padon 2 del comprensorio sciistico Arabba Marmolada. Proprio in quei minuti chiudeva la seggiovia. Una questione di minuti che ha impedito che ci fossero sciatori in quegli istanti. Per escludere questa eventualità si è comunque reso necessario l'intervento dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, con unità cinofila e tecnico di elisoccorso, e una squadra di sette soccorritori del Soccorso alpino della Val Pettorina, con un'altra unità cinofila.

BONIFICA DELL'AREA

I soccorritori hanno verificato la superficie, escludendo la presenza di persone coinvolte. Solo a quel punto, quando il sole era ormai basso sull'orizzonte è stato finalmente possibile tirare un sospiro di sollievo. Escludendo che qualcuno si trovasse intrappolato.

PASSI IN TILT

In generale per i Passi di montagna è stata una giornata di criticità, a causa delle abbondanti nevicate e del fondo particolarmente gelato. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire a ripetizione in mezza provincia. Dal Passo Campolongo al Falzarego fino a Cortina e Misurina. Il motivo? automobilisti e conducenti di pullman che si sono messi a scalare i Passi senza avere le dotazioni adeguate. Le gomme da neve si sono infatti rivelate insufficienti. Così anche per un pullman di turisti, a Malga Ciapela, si è reso necessario il soccorso. Aveva le catene ma il conducente non era stato in grado di montarle. All'arrivo dei vigili del fuoco i dispositivi sono stati quindi installati e gli occupanti hanno avuto la possibilità di proseguire il loro tragitto.

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA