Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMMERCIOBELLUNO Era ora. Riapre il supermercato di piazza dei Martiri, un Super A&O. Era chiuso dal 1 ottobre 2020. Stamattina, alle 9.30, il taglio del nastro, alla presenza di Marcello Cestaro, patron del Gruppo Unicomm. Per chi abita in centro storico, soprattutto se anziano, oggi è, quindi, una giornata speciale. Scaffalature, banconi frigo, casse all'uscita. Già ieri il via vai, nella zona antistante, era rapido. Tutti alle prese con...