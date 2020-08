LAMON

Impegni febbrili tra il 20 e il 21 agosto negli uffici del municipio di Lamon e non solo per la casa andata a fuoco in via Beccaroi 14, angolo via Slongo.

E' stato incaricato subito dall'architetto Enrica Faoro, dell'Ufficio Tecnico del comune di Lamon, l'ingegner Matteo Moretton di Sovramonte per elaborare con urgenza una perizia statica del fabbricato andato a fuoco a causa dello scoppio provocato da una fuga di gas all'interno della cucina dove si trovavano Antonio Resenterra e Oliva Corrà. L'incarico è stato affidato per un importo di 761,49 euro.

L'ingegner Moretton, fatta la perizia della casa, ha evidenziato subito danni alla statiticità, con conseguente inagibilità dell'edificio e pericolo di crollo. I sindaco di Lamon, Ornella Noventa, in conseguenza di ciò e anche quanto presentato dai Vigili del fuoco, ha emesso un'ordinanza di messa in sicurezza urgente dell'edificio di via Beccaroi.

Il proprietario Antonio Resenterra di anni 87, la moglie è ancora in pericolo di vita per la scottatura subita, dovrà prendere una decisione difficile. Ovvero se demolire completamente l'edificio oppure se metterlo in sicurezza in attesa poi di sistemarlo. In ogni caso la decisione andrà presa entro dieci giorni dall'ordinanza emanata dal primo cittadino ai fini della sicurezza. Nel frattempo l'uomo è ospite della figlia che abita proprio lì vicino e che è stata la prima a portare soccorso ai genitori dopo lo spaventoso scoppio che ha devastato l'edificio.

Valerio Bertolio

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA