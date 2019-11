Dopo la visita di Mattarella nasce il coro Tre colori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVABELLUNO «Nei gesti quotidiani, nelle piccole attenzioni, nell'impegno di ciascuno crescerà la civiltà». C'è un nuovo inno nazionale in circolazione. Porta la firma del Coro Arcobaleno di Limana e, presto, verrà insegnato ai bambini di tante scuole elementari della provincia. L'amore per la patria non è cosa da anziani. L'hanno dimostrato ieri i 123 piccoli cantori riuniti sul palco del Teatro Giovanni XXIII per la presentazione ufficiale alla città dell'inno Tre colori, nato dalla forte emozione suscitata nei bambini dalla...