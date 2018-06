Dopo la promessa l'orologio riparte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RIPRISTINOBELLUNO Il tempo non si ferma a Palazzo dei Rettori: scorre. Di nuovo. È tornato a funzionare l'orologio della torretta della Prefettura. Da qualche giorno scandisce l'ora della piazza. Svolge ancora il compito per il quale è stato costruito. «Siamo riusciti a rimettere in funzione il sistema di ingranaggi - spiega il prefetto di Belluno, il dottor Francesco Esposito -. Grazie ai lavoratori della Prefettura, siamo stati in grado di ripristinare il meccanismo. Da qualche giorno l'orologio è di nuovo attivo e per questo non...