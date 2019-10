CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DOPO L'ORDINANZABELLUNO Squadre di volontari contro l'isteria da dengue. Protezione civile e anziani del servizio civile ieri in strada a rassicurare la popolazione e a distribuire l'ordinanza. Hanno passato al setaccio via Giorgetti, la strada dove abita la persona affetta da dengue, e si sono spinti fino a cento metri di distanza tappezzando strade, case e negozi di fogli con l'ordinanza firmata dal sindaco mercoledì. Hanno fermato i passanti, sono entrati nei condomini e hanno suonato campanello per campanello per informare e rassicurare....