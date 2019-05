CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DOPO L'ORDINANZABELLUNO L'assalto dal gommista non c'è stato, forse perché tanti bellunesi, previdenti, hanno ancora gli pneumatici invernali montati sulla loro auto. Il Ministero dei Trasporti nel 2013 ha esteso a tutta Italia il periodo d'obbligo di gomme da neve o catene a bordo dal 15 novembre al 15 aprile. Ma la legge ha previsto anche un mese di tolleranza per il cambio gomme. Così forse molti ne hanno approfittato e hanno fatto bene, vista la pazza primavera che è in corso. Non sono stati obbligati così a correre dal gommista dopo...