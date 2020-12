IL SALUTO

BELLUNO Il Comandante della Polizia Stradale di Belluno, Franco Fabbri, è stato promosso Primo Dirigente e dall'11 gennaio lascerà la provincia per un altro incarico. Andrà a dirigere la Sezione di Trento. Dopo poco più di 10 mesi nel Bellunese il comandante, che fa della prevenzione degli incidenti stradali la sua missione, se ne va.

Era arrivato a dirigere la sezione della polizia stradale provinciale il 10 febbraio scorso. Allora 50enne, vice questore della polizia di Stato, originario di Lugo di Romagna si era presentato dicendo: «La polizia stradale deve fare attività di prevenzione e si crea cercando di instaurare una cultura della sicurezza stradale in tutti gli utenti della strada, fin dai più piccoli. Faremo diverse in iniziative in questo senso, perché la nostra finalità principale è prevenire». E lo dimostrò da subito in una serie di eventi. Poi lo scoppio della pandemia e l'inevitabile calo degli incidenti quasi azzerati nel periodo del lockdown. Ma l'impegno continuò con l'inizio della bella stagione e i mesi difficili di un'estate da bollino nero sulle strade. Il comandante Fabbri ha sempre dato ampia comunicazione e consigli in quelle giornate calde per il traffico, anche con conferenze stampa per garantire un esodo sicuro. «Purtroppo - spiegava - continuano ad esserci degli incidenti per disattenzione. La fase di arresto durante una fila non è come se la macchina si trovasse in sosta o in fermata, ma fa sempre parte della marcia. Dobbiamo sempre mantenere l'attenzione. A volte il micro-tamponamento, magari sciocco e senza feriti, causa l'arrabbiatura per l'automobilista coinvolto e il triplicarsi della coda». Ieri mattina, nella Basilica Cattedrale di San Martino, era presente alla messa degli alpini, quello che sarà uno dei suoi ultimi impegni ufficiali in provincia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA