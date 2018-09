«Dopo l'esecutivo Prade si è abbandonato tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEMPI PASSATIBELLUNO Il Nevegal di oggi non è lo stesso di sette o otto anni fa. Parola di Francesco Pingitore.Il consigliere di minoranza non ha dubbi: «Quando c'eravamo noi in amministrazione con il sindaco Antonio Prade, sono state fatte diverse iniziative. E il Colle funzionava». Quindi, respinte decisamente al mittente le critiche arrivate dal sindaco in carica, che ha parlato di «sessant'anni di fallimenti sul Nevegal». «Il sindaco Massaro sbaglia - taglia corto Pingitore -. Altro che sessant'anni di fallimenti: gli ultimi...