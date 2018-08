Dopo il furto anche la beffa: escono di casa e la salutano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIABELLUNO Derubata di tutti i suoi risparmi: i ladri escono dalla casa e la salutano. Una beffa quella vissuta da una 84enne di Levego, che si è ritrovata venerdì, poco prima delle 17, i ladri in casa. La pensionata con la sorella 86enne e il nipote erano al lavoro nell'orto. Erano a pochi metri dalla porta di casa, che era chiusa. Ma i malviventi, ormai sempre più sfrontati, non si sono fermati. Dopo aver preso il cacciavite dal garage della famiglia sono entrati e hanno fatto shopping. Hanno rubato 3mila euro in contanti e monili...