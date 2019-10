Donne e menopausa incontro in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEBELLUNO È un momento che prima o poi arriva. Per tutte le donne. La menopausa non deve fare paura se la si accoglie preparate al cambiamento. Certo il corpo e l'umore magari si modificano, per lo più gradualmente e in modo soggettivo. Ecco che oggi, dalle 10.30 alle 12, Onda-Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere organizza l'(H) Open day con servizi gratuiti su tutto il territorio nazionale dedicati alla menopausa. L'ospedale San Martino di Belluno, certificato da Onda con due bollini rosa, segno di attenzione e...