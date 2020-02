FELTRE

Grande festa sabato sera a Farra dove la locale sezione dei donatori di sangue ha festeggiato i 50 anni dalla fondazione. Le celebrazioni hanno preso il via alle 17,30 con il ritrovo dei labari davanti alla chiesa dedicata a san Martino e, sulle note dell'Inno del Donatore, è partita la sfilata seguita dalla messa celebrata da don Virginio attorniato dai labari rossi delle varie sezioni Fidas. Il parroco nell'omelia ha sottolineato come la festa dedicata al dono del sangue cadesse proprio nella giornata dedicata alla vita. I donatori si sono alternati nelle letture mentre i ragazzi della scuola primaria Farra-Boscariz hanno curato la preghiera dei fedeli e l'offertorio. Al termine Angelo Valente ha letto la preghiera del donatore.

GRAZIE AI VOLONTARI

La cerimonia è stata accompagnata dai canti della Schola Cantorum diretta dal maestro Ivan Dalla Marta. Al termine ha preso la parola la presidente di sezione Antonella Specia che, visibilmente emozionata, dopo aver salutato i molti presenti, si è rivolta ai donatori «che in questo mezzo secolo hanno donato il loro sangue in modo volontario, gratuito e anonimo permettendo alla sezione di crescere e di rimanere in vita». Specia ha quindi ringraziato i suoi predecessori alla guida della sezione per il lavoro che hanno svolto negli anni.

«Per i 50 anni della sezione - ha proseguito - abbiamo voluto realizzare un foto-libro (che è stato consegnato a tutti durante la successiva cena, ndr) che raccoglie i momenti salienti dalla nascita della sezione ad oggi. È un modo ha spiegato - per ricordare chi ha partecipato alla vita della sezione».

Quindi, in segno di riconoscenza, è stata consegnata una lanterna agli ex capisezione. «La fiamma che arde in essa - ha spiegato Specia - rappresenta la vita e la speranza come la goccia di sangue che i donatori donano nella speranza di salvare una vita e di migliorarne le condizioni».

LE LANTERNE

Le lanterne sono state consegnate a Adriana Turrin, figlia del fondatore e primo caposezione Giovanni Turrin detto S'ciona. La stessa Turrin ha ritirato anche la lanterna per Giancarlo Peloso. Sono seguite le consegne a Paolo Gris, Luigi Centa e Antonella Specia. Nel suo intervento il presidente dell'Associazione Feltrina Saverio Marchet ha illustrato il buon andamento delle donazioni e il sempre maggior bisogno di sangue perché Il sangue non si fabbrica, ma si dona. Per il Comune di Feltre era presente il presidente del consiglio comunale Manuel Sacchet che ha incentrato il suo intervento sulla forza delle piccole realtà che rendono grande il territorio. Quindi il donatore Gianluca Corsetti in rappresentanza del Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della Provincia di Belluno, ha parlato del mondo del volontariato e di come questo stia cambiando «sia per la riforma del terzo settore che per la mancanza del ricambio generazionale. I volontari - ha sottolineato - sono sempre più anziani e le nuove generazioni faticano a subentrare». Poi il momento conviviale in Birreria a Pedavena.

Fulvio Mondin

