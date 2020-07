ASSOCIAZIONI

BELLUNO L'Admo, Associazione Donatori di Midollo Osseo si rinnova. Le nuove cariche sono state decise nella sala della Pro Loco di Ponte Nelle Alpi. Dopo il saluto da parte del presidente uscente Benvenuto Pol, si è proseguito nella discussione evidenziando le nuove sfide e le questioni di stringente attualità delle quali il nuovo presidente e tutto il direttivo Admo dovranno occuparsi. L'Associazione è coinvolta in un delicato passaggio di ruoli e funzioni tra le sezioni provinciali e quella veneta regionale. Tre figure storiche e fondamentali da tanti anni attive in ufficio a Belluno ci salutano e molto lavoro va riorganizzato. La particolare situazione dovuta ala pandemia ha rallentato rielezioni, raccolta fondi con Una colomba per la vita, i consueti incontri con le classi quinte delle scuole superiori e le nuove tipizzazioni. Fortunatamente tutti i nuovi donatori disponibili sono stati contattati e tipizzati. Ora non resta che cercarne di nuovi e, senza concerti, sagre, incontri sportivi è più difficile. Resta quindi sempre valido l'invito ai ragazzi dai 18 ai 35 anni di farsi vivi con Admo Belluno, rendersi disponibili ad un piccolo prelievo di sangue, incrociare le dita e sperare di poter essere utili, di più, indispensabili, per la vita di qualcuno. Ecco le nuove cariche di Admo: Desireé Dal Borgo è la nuova presidente, alla quale va il grazie sentito di tutti per il suo impegno. Vice-presidenti: Brunella Dal Farra e Maurizio Mazzucco; segretario: Enzo Giovanelli; tesoriere: Brunella Dal Farra; delegati per ADMO coordinamento: Enzo Giovanelli e Andreina Costa; vengono altresì individuati gli addetto ai rapporti con l'Usal Dolomiti: Maurizio Mazzucco; addetto stampa: Pina Sabatini; addetto incontri con le scuole: Pina Sabatini; coordinatori per l' operazione colomba: Stefania De Martini e Michele Soppelsa; addetti ai social media: Thomas Cadorin, Luca Balbinot e Anna Levis.

