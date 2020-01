Don Ugo oggi dice la sua ultima messa a Faller

SOVRAMONTE

La parrocchia di Faller da oggi, giorno dell'Epifania, resta senza parroco. Il parroco Don Ugo Marino Giazzon celebrerà stamane, alle ore 10,30, nella chiesa parrocchiale la sua ultima messa a Faller, dopo 54 anni a capo della comunità religiosa. Sabato prossimo gli subentrerà don Fabrizio Tessaro di Sovramonte, suo successore.

La parrocchia di Faller è quella che ha visto crescere don Fermino Moretton, padre Aldo Trento missionario in Paraguay, e l'ex-consigliere regionale Guido Trento, che abita proprio a Faller. Ieri don Marino sentiva che era vicino il momento della sua partenza: era molto triste, anche se in tanti sono andati a salutarlo. È da giorni che sta lavorando al trasloco. Andrà ad abitare in una casa di famiglia a Santa Giustina

Proprio a Santa Giustina nacque nel lontano 1936. Non parla della sua vocazione. Del resto se è prete dal 1963, ordinato dal vescovo Muccin, quando la diocesi di Feltre c'era ancora, vuol dire che la sua vocazione è stata molto intensa e continua. Don Ugo ama raccontare della sua vita culturale e di insegnante, dove si è divertito con gioia a educare i giovani nella disciplina musicale appresa dopo il seminario, Come Cappellano sono stato subito in cattedrale a Feltre e poi della parrocchia di Pedavena. Vicario della Forania Lamon e Sovramonte dal 1987 al 1993. «Mi sono diplomato in musica antica, valorizzando un mio talento al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia - racconta il parroco -. A Treviso ho conseguito l'abilitazione all'insegnamento di musica per le medie statali e le superiori. Nel 1970 sono entrato in ruolo alle medie di Fonzaso, ho insegnato poi a Cesiomaggiore, Sospirolo, Sovramonte e a Lamon. Una mia passione oltre alla parrocchia di Faller è stata pure la storia». E ci mostra i testi da lui scritti, tra cui Faller. Storia di una comunità e nel 50°della Parrocchia I Santi Martiri Quirico e Giulitta-Santa Filomena. Patroni di Faller.

Valerio Bertolio

© RIPRODUZIONE RISERVATA