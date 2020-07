SUL COLLE

BELLUNO Il bel tempo l'ha fatta da padrone in Nevegàl, ieri, e in molti si sono riversati sulle piste e sui sentieri del Colle. Tanti erano in bicicletta. Per tutto il giorno, infatti, si è registrato un via vai di persone attratte non solo dai percorsi escursionistici del Colle, dal giardino botanico (sistemato di recente dall'Unione montana) o dalla visita al Santuario. Ieri ad animare il piazzale del Colle è tornato il tradizionale appuntamento con le Fiere del Nevegàl, programmate ogni prima domenica dei mesi da luglio a settembre. Dalle ore 8 alle 20 era possibile trovare prodotti agricoli e dell'artigianato locale, alimentari, giocattoli e vestiario, capaci di incontrare gli interessi più diversi. Daniele Libralon, che vive sul Colle era entusiasta per l'afflusso di persone: «Sono molti i turisti che hanno apprezzato i sentieri ripuliti solo pochi giorni fa». Sabato, su iniziativa del presidente del Consiglio comunale, Francescop Rasera Berna, alcuni consiglieri comunali del comune di Belluno hanno effettuato una escursione sui sentieri del Nevegal e del Visentin «visitando rifugi e malghe del colle( La Casera, Malga Faverghera, Rifugio Bristot, Rifugio Visentin, Malga Col Toront, Ristoro la Grava, B&B Checco Zaino, Ristoro Campo scuola) che offrono la loro ospitalità a tutti i frequentatori della nostra montagna. Un' ulteriore occasione per apprezzare le bellezze che si trovano a pochi minuti di macchina dalla nostra città e la professionalità degli operatori che desideriamo ringraziare per la cortesia, l'amicizia e la generosità con cui ci hanno accolto. È stata una opportunità importante per approfondire le problematiche relative al colle e rimarcare l'interesse di tutto il Consiglio comunale per lo sviluppo di questa autentica risorsa del nostro territorio». Erano presenti il vicesindaco Lucia Olivotto, Francesco Rasera Berna, Pierenrico Lecis, Francesco Masut, Giangiacomo Nicolini, Albano Reolon, Paolo Bello, Luciano Da Pian, Fabio de Moliner. (Fe.Fa.)

