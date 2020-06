L'APPUNTAMENTO

BELLUNO L'amministrazione comunale si prepara al saluto di fine anno scolastico. L'appuntamento è per domenica mattina: a seconda del numero di iscritti, verranno prima ospitati nel chiostro di Palazzo Fulcis, se saranno tanti gli studenti si andrà al Parco Città di Bologna. L'iniziativa è extrascolastica e ogni partecipante dovrà essere accompagnato da un genitore. Oggi alle 15 si chiuderanno i termini per far pervenire ai Servizi educativi di Palazzo Rosso la disponibilità di insegnanti e genitori da parte dei dirigenti scolastici; dopodiché si potrà procedere all'organizzazione degli accessi e degli spazi. Indicativamente, gli ingressi delle classi saranno scaglionati ogni 30 minuti. Un evento che sarà dedicato solo a quei bambini, alunni e studenti che hanno chiuso il loro ciclo scolastico, finendo il loro percorso nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Belluno. «Non è stato e non è tuttora facile districarsi tra tutte le norme che regolano il post-Covid. - spiega la consigliera comunale con delega alla scuola, Nadia Sala e il tempo per programmare tutto è stato molto ristretto visto che le prime concessioni per organizzare un ultimo giorno in sicurezza sono arrivate nei primi giorni di giugno». Il sindaco, Jacopo Massaro aggiunge: «È innegabile che bambini e ragazzi siano tra coloro che più hanno sofferto del lungo periodo di isolamento, vivendo un'età in cui la socializzazione è fondamentale. Questo è un piccolo gesto, ma che ha richiesto uno sforzo organizzativo enorme per garantire la sicurezza di tutti». (fe.fa.)

