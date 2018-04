Domenica il centro sarà blindato: c'è il Campionato corsa campestre Csi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FESTA DELLO SPORTBELLUNO Ventunesimo Campionato nazionale di corsa campestre Csi, domenica, in centro città. Una grande festa dello sport che imporrà, di conseguenza, qualche modifica alla viabilità. La manifestazione avrà luogo in piazza dei Martiri e interesserà le attigue vie del centro storico. Per la gara, consistente in una staffetta su due percorsi con partenze distinte divise per categorie, alle 9.30 e alle 10.15, verranno installate in piazza alcune strutture. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, poi, si renderà...