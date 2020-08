LA RASSEGNA

BELLUNO Sarà il gruppo vocale Crystal Tears il protagonista della serata di domenica nell'ambito della programmazione per la rassegna estiva Ferragosto e dintorni, che il Comune di Belluno, grazie alla collaudata collaborazione con le Officine della cultura e la Fondazione Teatri delle Dolomiti, presenta anche quest'estate, come vivace contenitore che vuole offrire ai cittadini e ai turisti strumenti e occasioni per vivere al meglio la città. Il concerto prevede l'esecuzione delle Litanie della Beata Maria Vergine di A. Grandi, nella trascrizione per coro a voci miste di R. Calcaterra, e l'esecuzione integrale dello Stabat Mater di G. B. Pergolesi nella versione per voci soliste (soprano e mezzosoprano) e coro femminile. Il programma sarà eseguito dal Gruppo Vocale Crystal Tears e dal suo Ensemble Femminile, diretto da Elettra De Biasi, e sarà accompagnato all'organo da Chiara de Zuani, cembalista e musicologa specializzata nel repertorio barocco. L'ingresso è libero e la prenotazione è obbligatoria al numero di telefono 0437 956305 e all'email museo.belluno@gmail.com. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Giovanni XXIII in Piazza Piloni.

Nell'ambito di Ferragosto e dintorni, inoltre, si ricorda che tutte le domeniche, fino al 6 settembre, ci saranno delle visite guidate gratuite alla chiesa di San Pietro e chiostri, a cura dell'Associazione Campedel. Le visite si svolgeranno dalle 15.30 alle 18.00, con ingresso da via San Pietro. Per informazioni: asscampedel@yahoo.it oppure 348 279 1289. Per il programma completo di Ferragosto e dintorni, visitare il sito Internet istituzionale del Comune di Belluno, all'indirizzo www.comune.belluno.it

