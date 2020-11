IL LUTTO

BELLUNO «Ha creato lavoro benessere e sviluppo per la nostra gente». Queste le parole tra le decine di messaggi di cordoglio che si stanno moltiplicando in questi giorni sui social per la scomparsa di Benigno De Zanet, 99 anni di Sospirolo. Domani alle 10.30 nella chiesa di Sospirolo l'addio allo storico imprenditore e bersagliere.

Classe 1921 Ðe Zanet iniziò a lavorare a 13 anni: con il padre Angelo emigrò per fare sedie in Francia. Poi a 18 anni la naia: diventa un fiero bersagliere del 7° reggimento di stanza a Bolzano. In seguito la guerra. Il 19 febbraio 1944 il matrimonio con Jole Cecchin, mancata nel 2018 dopo 74 anni insieme. La coppia emigrò per anni in Svizzera, a Kaltbrunn, con le 2 figlie, per lavorare e mettere da parte il necessario per rientrare quanto prima in patria: il suo sogno era quello di aprire un'attività in Italia. Imparato il mestiere in un grande laboratorio di falegnameria, dove fa carriera, rientrò in Italia nel 1957 e fonda la sua azienda, la Lignoform. Azienda che nel tempo si struttura e fortifica fino a diventare l'attuale Xiloform Profili. In quei primi anni Sessanta, grazie a lui ed altri imprenditori d'intuito e di coraggio, si crearono posti di lavoro e aumentò il benessere nel territorio bellunese.

Lascia le figlie Graziella e Fernanda, la sorella, i nipoti e tanti pronipoti. Tante anche le sue passioni: il bosco, l'apicoltura, i libri, i viaggi, l'associazione nazionale dei bersaglieri, che ha espresso parole di conforto in questi giorni.

