Domani in Duomo l'ultimo saluto all'ingegnere

IL LUTTOBELLUNO Vincenzo Barcelloni Corte è tornato nella sua Belluno, alle radici. Per lui un ultimo saluto domani in Duomo, alle 16. Poi le ceneri saranno tumulate in forma privata. «Papà era orgoglioso delle battaglie portate avanti, di ciò che aveva realizzato. Ma più di tutto credeva nel valore dei legami tra le persone sono parole dei figli, Adriano e Caterina - ecco perchè pensiamo che avrebbe desiderato che il suo funerale non fosse un momento celebrativo, ma occasione per rafforzare i legami, perché, a suo dire, è più...