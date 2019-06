Domani il 75. anniversario della notte di santa Marina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREDomani ricorre il 75. anniversario dell'eccidio della Notte di Santa Marina. In un volumetto rievocativo dell'evento, pubblicato nel 1977 e dedicato in particolare al colonnello Angelo Zancanaro, si legge che il 19 giugno 1944 la gendarmeria tedesca, coadiuvata da spie italiane, compie una spietata rappresaglia a Feltre, arrestando 37 persone, poi imprigionate o deportate in campi di concentramento e uccidendone altre 5: il colonnello Angelo Zancanaro e il figlio Luciano, Pietro Vendrami, Romano Colonna ed Oldino De Paoli. Quel triste...