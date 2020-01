Domani arriva la befana del vigile

LA RICORRENZA

BELLUNO La befana del Vigile, che aiuta i meno fortunati, torna in piazza lunedì. La settima edizione non si scorda, questa almeno è la speranza degli organizzatori della manifestazione che da sette anni porta in piazza dei Martiri decine e decine di auto d'epoca in un corteo elegante chiuso dal carretto goliardico della befana. A organizzare l'insolita mattinata sono, ancora una volta, i circoli di mezzi d'epoca della provincia: il Circolo Gidoni, il Gentleman's driver's club, gli Amici della Topolino, il Circolo Alfa Romeo insieme al Circolo Vigili del Fuoco e al comando di polizia locale del capoluogo. Lo scorso anno la giornata è stata l'occasione per raccogliere quasi settanta pacchi di alimenti, poi devoluti alla mensa dei poveri dei frati di Mussoi. Quest'anno l'ambizione è di replicare e, anzi, di aumentare i numeri.

LA MANIFESTAZIONE

L'appuntamento è per domani alle 11 nel salotto buono della città. Qui arriverà un corteo di oltre sessanta auto d'epoca. Ogni mezzo si fermerà sotto la pedana del vigile posizionata all'inizio del liston e depositerà il pacco con gli alimenti, quindi parcheggerà per lasciarsi ammirare in piazza. In coda alla fila ci sarà il furgoncino con la vecchietta leggendaria. La befana dal naso lungo e bitorzoluto e con il fazzoletto in testa avrà con sé circa 300 sacchetti colmi di leccornie da distribuire ai bambini. Terminati i saluti in piazza, la carovana riaccenderà i motori e salirà in direzione di Mussoi, con tappa alla parrocchia per depositare i pacchi alla mensa. «Lo scorso anno hanno partecipato sessantadue auto spiega Franco Gidoni -, di conseguenza abbiamo avuto sessantadue pacchi dai soci più altri quattro o cinque da cittadini che, sapendo della manifestazione, sono arrivati portando una borsa di aiuti. Questo fa piacere, molto, ci auguriamo che la partecipazione della città sia sempre maggiore».

LA SOLIDARIETÀ

Le scatole e le borse con beni di prima necessità finiranno nelle dispense della mensa che i frati di Mussoi gestiscono a favore delle persone in difficoltà della città. C'è sempre qualcuno che dona anche soldi e da quest'anno all'ondata di solidarietà si è unita anche la ditta Loacker che partecipa donando dolciumi per le calze dei bambini. La generosità, poi, entrerà anche alla Pediatria di Belluno dove alle 17.30 di lunedì il Circolo dei Vigili del fuoco rinnoverà la tradizione della befana. Quest'anno la festa sarà doppia perché ai regalini per i piccoli pazienti si aggiungerà la maxi donazione da 10 mila euro, destinati all'acquisto di tre macchinari, resa possibile dai soldi raccolti dal Circolo durante le manifestazioni organizzate in città.

Alessia Trentin

