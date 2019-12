Domani addio a Fabrizio il 53enne morto in vetta

FELTRE

È stato tradito dalla montagna che tanto amava. Il sorriso di Fabrizio Brandalise in una delle tante sue escursioni sulle vette è apparso in queste ore sulle epigrafi che hanno annunciato l'ultimo saluto. I funerali del 53enne feltrino, che sabato è stato ucciso da un infarto sul sentiero che dalla valle di Lamen porta verso il Pafagai, si terranno domani, martedì 31 dicembre alle 14.30 nella chiesa di Zermen. L'uomo, dipendente della Acc Wanbao di Mel, lascia nel dolore la moglie Stefania, la figlia Sara, il papà, la mamma, il fratello Emiliano, il cognato, la cognata, i suoceri, le nipoti ed i parenti tutti. I funerali proseguiranno per la cremazione.

Fabrizio abitava a Zermen, in via Faè. Da lì era partito con il fratello per una delle tante escursioni che faceva il sabato. Attorno alle 14.20 l'allarme al 118: è stato il fratello a chiedere aiuto, quando Fabrizio si è accasciato di fronte ai suoi occhi mentre stava risalendo il Monte Pafagai, sopra Lamen. L'elicottero di Pieve di Cadore si è portato sul posto e, dopo aver individuato i due escursionisti in mezzo al bosco, ha sbarcato con un verricello di 30 metri tecnico di elisoccorso ed equipe medica, che hanno a lungo tentato le manovre per rianimare il 53enne, ma tutto è stato inutile. Constatato il decesso, la salma ricomposta e imbarellata è stata affidata a una squadra del Soccorso alpino di Feltre sopraggiunta in jeep, per essere trasportata alla strada e da lì alla cella mortuaria.

