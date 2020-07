L'ASSEMBLEA

BELLUNO Tutti concordi: Dolomitbus procede verso la riattivazione progressiva di tutte le corse. Oggi il servizio è al 55%, ma nell'agenda della società di trasporto pubblico locale c'è l'aumento delle corse a partire dal 3 agosto. Una ripresa graduale che arriverà praticamente al termine della stagione estiva e che lascerà spazio, poco dopo, all'attivazione dell'orario invernale.

LA DECISIONE

La questione è stata affrontata ieri mattina a Palazzo Piloni, nel corso dell'assemblea dei soci convocata dalla Provincia. La decisione è chiara: il servizio di trasporto pubblico locale sarà incrementato nelle prossime settimane, con la riattivazione progressiva di ulteriori linee e corse, soprattutto nei territori che hanno palesato maggiore difficoltà di collegamento. «La volontà di ripristinare le corse che sono state temporaneamente sospese per le misure anti-Covid, come sostenuto dalla Provincia, è condivisa da tutti i soci - spiega il presidente dell'ente, Roberto Padrin -. Bisogna tuttavia tenere conto dei tempi delle procedure tecniche e organizzative necessarie all'implementazione del servizio». L'indicazione che è stata data, e che è stata recepita in maniera unanime da tutti i soci di Dolomitibus, è quella di spingere per arrivare nel più breve tempo possibile alla riattivazione completa del servizio. Di lasciarsi alle spalle, insomma, il periodo nero delle corse a singhiozzo, delle linee disattivate in tante zone del territorio e dei mancati incassi. «Oggi siamo attorno al 55 per cento del servizio - spiega il presidente di Dolomitibus, Andrea Biasiotto -. A partire dal 3 agosto verrà effettuato un primo potenziamento a cui seguirà nelle prossime settimane un ulteriore sforzo, prima di traguardare l'orario invernale per l'attività scolastica, che rappresenta uno step fondamentale nel ritorno alla normalità e che si spera senza scossoni». Perché di scossoni, negli ultimi tempi, ce ne sono stati molti. La società, sempre virtuosa nei conti e ligia, ha subito un grave danno alle proprie casse dal lockdown; i mesi della pandemia hanno ridotto drasticamente i guadagni causando perdite per 300 mila euro al mese e un ammontare complessivo di quasi due milioni di euro. Perché nei mezzi pubblici, durante la fase calda del Covid 19, non ci saliva praticamente nessuno.

PERIODO NERO

La società in quelle settimane è passata da una media di 28 mila passeggeri al giorno a poco meno di 1900, con un inevitabile e immediato crollo del fatturato che, secondo stime, potrebbe raggiungere i 3 milioni e mezzo di euro entro la fine dell'anno. Nonostante tutto i bus, pochi, hanno continuato a circolare sempre igienizzati e la società, per assicurare piena sicurezza ai propri utenti, aveva investito 25 mila euro per cinque sistemi Hygene Air 300 e Hygene Move 2 che utilizzano l'ozono come fattore di sanificazione dell'autobus. «C'è da parte di tutti la consapevolezza che la situazione è di estrema difficoltà - continua l'inquilino di Palazzo Piloni -. D'altra parte, il tpl è un servizio pubblico e nelle nostre comunità di montagna rappresenta un collegamento essenziale e fondamentale per la sopravvivenza di paesi e frazioni. Dolomitibus si impegna a intervenire, ascoltando il territorio puntualmente, con la regia dell'ente di governo. Da parte della Provincia, pieno sostegno al cda e allo stesso tempo attenzione alle zone più periferiche del territorio». Con un presidio in piazza Duomo, sotto Palazzo dei Rettori, la questione era stata portata anche all'attenzione del prefetto al quale è stato chiesto di intercedere perché al tpl bellunese arrivino dal Governo i fondi sufficienti a riprendersi. In quell'occasione erano scesi in piazza, accanto ai sindacati, anche i lavoratori e i sindaci del Bellunese preoccupati per il posto di lavoro, i primi, e per la propria comunità i secondi.

