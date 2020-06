TRASPORTI

BELLUNO Il servizio di trasporto pubblico guadagna un pezzetto in più. Nuovo step nella riattivazione del servizio extraurbano Dolomitibus, dopo lo stop alle corse causato dal Covid. Dopo la ripresa delle linee urbane e di diverse tratte extraurbane, dopo il ritorno in strada dei mezzi che portano i lavoratori Luxottica e non solo, ora riprendono i collegamenti in Cadore, Comelico, Zoldano e Feltrino, oltre al Trenobus delle Dolomiti. Insomma è un procedere lento, ma pur sempre un procedere, verso il ritorno alla normalità.

IL SERVIZIO

La data del prossimo step, con il quale si riporterà il servizio nella parte alta della provincia, è quella di domani lunedì 15 giugno. Sì, perchè Palazzo Piloni ha chiesto a Dolomitibus di accelerare ancora un po' nel ripristino delle linee extraurbane. In Cadore e Comelico Dolomitibus riprenderà servizio sulle linee 31 (Calalzo-Auronzo), 33 (Calalzo-Santo Stefano), 34 (Santo Stefano-San Pietro-Costalta) e 35 (Calalzo-Laggio-Lorenzago). Nello Zoldano sarà riattivata la linea 25 Belluno-Pecol, mentre a Ponte nelle Alpi sarà nuovamente operativo il servizio delle linee 38 (Belluno-Arsiè-Reveane) e 42 (Belluno-Losego-Quantin). Nel Feltrino riprendono le linee 16/29 (Feltre-Pedavena-Servo di Sovramonte-Zorzoi) e 26/27 (Feltre-Arsiè-Lamon-bivio Caravaggio, comprendente anche il ripristino del collegamento con la zona industriale di Villapaiera); la linea 14 (Feltre-Pedavena) già in funzione da qualche settimana avrà minimi aggiornamenti orari, così come alcune corse della linea Alano-Fener stazione (servizio effettuato da Sbizzera srl) per adeguare le coincidenze con il nuovo orario estivo del servizio ferroviario. Sempre da lunedì prenderà avvio anche l'iniziativa Cortina Link, per facilitare l'integrazione tra ferrovia e tpl su gomma della linea 30 (Calalzo-Cortina): sul sito di Trenitalia saranno acquistabili anche i biglietti per il bus, in coincidenza con le corse del treno. «Da inizio luglio saranno programmati gli orari estivi Dolomitibus per tutta la rete provinciale spiega il consigliere provinciale Dario Scopel -. Sarà lo snodo fondamentale per un ulteriore step. Se oggi la riattivazione del servizio Dolomitibus arriva al 35%, con il mese prossimo arriveremo al 55% circa».

IL TURISMO

L'occhio è puntato a garantire il trasporto dei cittadini, sì, ma anche a rispondere alle esigenze dei turisti che, questa estate in particolare, sono attesi in gran numero sul territorio. Una prima novità prende il via già oggi. Nei festivi, infatti, saranno garantite a partire da oggi alcune corse sulla linea 30 Calalzo-Cortina, tra cui anche quelle del Trenobus delle Dolomiti, con coordinamento tra gli orari di Trenitalia e autobus dotato di carrello portabiciclette. «Un servizio che negli anni ha visto crescere l'apprezzamento dell'utenza - prosegue Scopel -. In più, come è stato nell'estate 2019, viene riproposto il prolungamento del servizio ferroviario dedicato agli escursionisti, fino a Cortina. In quanto alle corse attivate da domani, per ora abbiamo guardato alle aree più periferiche e disagiate, in cui il servizio di trasporto pubblico rappresenta uno strumento per evitare la marginalità».

