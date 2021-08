Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOBELLUNO «Operazione Dolomiti Ambiente: i costi ricadranno sui cittadini, che li pagheranno con le bollette rifiuti». A mettere in guardia sulla cessione della società della Provincia in corso è il consigliere comunale di Borgo Valbelluna, Dario Dal Magro che si è trovato, come i colleghi di altri enti, in aula la delibera in questione. «In questi giorni - spiega - tutti i Comuni facenti parte del Consiglio di Bacino Dolomiti...