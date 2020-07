RITORNO IN CLASSE

BELLUNO Un anno fa erano stati centotrentuno gli insegnanti dei diversi ordini di scuola ad andare in pensione. Quasi equamente distribuiti fra normali cessazioni (63) e quanti invece lo avevano potuto fare grazie alla nuovo possibilità offerta da quota cento (68). Quest'anno il numero di pensionamenti fra il personale docente è più contenuto (114) e diviso fra cessazioni (59), quota 100 (52) e opzione donna (3).

NUOVE LEVE

Posti lasciati vuoti che dovranno essere coperti con nuove nomine. Ma non prima di settembre, fanno sapere dagli uffici dell'Ambito Territoriale, cioè l'ex Provveditorato, di via Mezzaterra. Ecco nel dettaglio i numeri per ciascun ordine di scuola. Sono sette gli insegnanti che termineranno la loro carriera nella scuola dell'Infanzia bellunese il prossimo 31 agosto: fra questi per 6 di loro si tratta di naturale cessazione, in un caso invece è legato a quota 100. Nella Primaria si incontrano i numeri più alti, 41 in totale: 19 le cessazioni, 20 le quote 100 e 2 le opzioni donna. Le cattedre nella scuola Secondaria di I grado, cioè la scuola media, lasciate libere dal primo settembre saranno 22: e fra chi va in pensione le cessazioni sono 17, 4 quelli che lo faranno grazie alla quota 100, una infine l'opzione donna. Nella Secondaria di II grado, le scuole superiori, la cattedre che verranno liberate saranno 39, frutto di 15 cessazioni e 24 grazie a quota 100. Infine diventeranno ex anche cinque Dirigenti: due in questo caso le cessazioni, tre i pensionamenti in ragione delle opportunità garantite da quota 100. Oltre ai docenti, in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico la scuola bellunese dovrà fare i conti anche con le cessazioni dal servizio di ben 42 Ata (Assistente tecnico ausiliario) che nelle scuole hanno un ruolo fondamentale. In questo caso le quiescenze sono distribuite fra i Tecnici (3), i Collaboratori scolastici (29), gli Infermieri (1) e i Direttori dei servizi generali ed amministrativi (2). Come e quando essi saranno sostituiti? Improbabile per non dire impossibile che l'annunciato concorso per l'assunzione di 80.000 insegnanti prenda il via e termini per l'inizio della scuola. Non restano che le immissioni in ruolo degli insegnanti già abilitati. Ma anche in questo caso le speranze che arrivano dai numeri sono limitate.

LE GRADUATORIE

Per l'Infanzia e la Primaria sarà possibile attingere dalle graduatorie del concorso, e per l'Infanzia anche dalle Gae (Graduatorie ad esaurimento); per il I e II grado invece le disponibilità per immissioni in ruolo sono limitatissime. Si passerà quindi a nominare attraverso supplenze. Prima però dovranno essere aggiornare la graduatorie un'operazione che dovrebbe concludersi entro il 10 settembre, dicono agli Uffici di via Mezzaterra. Poi si provvederà alle convocazioni per le nomine. Da ultimo una precisazione. Nell'elenco delle scuole senza un Dsga titolare, ieri sono comparsi anche quello del Liceo Galilei-Tiziano di Belluno e dell'Istituto Superiore di Feltre. Invece al classico-scientifico cittadino, da qualche giorno, a ricoprire questo ruolo dalla Ricci del capoluogo è arrivato Sandro Bianchet; a Feltre è stato nominato Diego Indezzi.

Giovanni Santin

